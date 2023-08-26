Бали введет туристический налог

Налог для туристов введут на острове Бали с будущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, с февраля путешественники должны будут платить сбор в размере $10. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на главу департамента острова, налог планируют взимать до или во время прибытия на Бали.

Средства будут направляться на сохранение коралловых рифов. Также деньги туристов пойдут на другие экопроекты острова.