Туристы проникли на территорию Израиля через закрытую зону

По меньшей мере один человек погиб при попытке проникнуть на территорию Израиля через закрытую зону вокруг израильских военных предприятий у побережья Мертвого моря. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

По ее данным, группа из пяти человек, двое из которых являются гражданами Израиля, попыталась незаконно проникнуть в еврейское государство через заминированные территории.

12-й канал израильского телевидения утверждает, что инцидент произошел на границе с Иорданией. Оказавшиеся в закрытой зоне являлись туристами. Оставшихся в живых израильские военные эвакуировали в безопасное место на вертолетах.

Ранее армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" проинформировала, что группа из пяти туистов проникла в закрытую зону вокруг израильских военных предприятий у побережья Мертвого моря. По ее информации, один из туристов потерял сознание, однако вскоре радиостанция подтвердила его смерть.