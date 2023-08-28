Российская авиакомпания увеличила количество рейсов в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 31 августа увеличит число рейсов из Красноярска в Баку до двух, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным компании, запускается дополнительный рейс из Красноярска в Баку - по четвергам. Таким образом, самолеты авиакомпании будут летать в столицу Азербайджана по четвергам и воскресеньем.

В четверг самолеты из Красноярска будет вылетать в 20:20 с прибытием в Баку в 22:10. В обратном направлении самолет будет вылетать в 11:30 с прибытием в Красноярск в 19:10. По воскресеньям самолеты будут вылетать в 09:10, в Красноярске самолет приземлится в 16:50. Время вылета и прилёта везде указано местное.

Напомним, что по данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, пассажироперевозки в Азербайджане в январе-июле 2023 года превысили 1,041 миллиарда человек, что на 16,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.