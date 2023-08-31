Пилот поделился секретами о том, как успокоиться во время турбулентности

Пилот, попавший в очень сильную турбулентность в самолете, поделился полезными советами с пассажирами, которые могут оказаться в такой же ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в видео для TikTok он рассказал, как избежать чувства страха во время полетов и успокоиться.

Джимми Николсон - пилот крупной австралийский авиакомпании. Во время перелета в качестве пассажира он попал в "самую сильную турбулентность, которую когда-либо чувствовал". Тогда он решил записать видео с советами, как успокоить себя в столь стрессовой ситуации.

Его первая рекомендация: "Помните: это совершенно нормально. Самолет не упадет с неба". Другой хитрый трюк - взять в руки бутылку с жидкостью. По ней будет видно, что самолет на самом деле трясет не так сильно, как может показаться встревоженному пассажиру.

Третий совет пилота - вдохнуть немного свежего воздуха, направив на себя кондиционер над сиденьем, а затем посмотреть в окно. Это может быть неудобно пассажиру у прохода, но попробовать стоит. В заключение он добавил: "Самолеты созданы для того, чтобы выдерживать гораздо худшие испытания".

Видео Джимми понравилось тысячам людей, которые поблагодарили его за советы. В комментариях один человек сказал: "Я бы хотел сидеть рядом с ним при сильной турбулентности". Другой добавил: "На самом деле это было очень обнадеживающе, если честно". А третий отметил: "Мне нужен пилот, дающий эмоциональную поддержку, когда я летаю". Многие люди шутили и удивлялись, почему автор видео, как пилот, сидел сзади, и лишь потом поняли, что он не был пилотом этого рейса.

В предыдущем своем видео Джимми рассказывал о том, что турбулентность больше ощущается в хвостовой части самолета. "Если вы сядете в передней части самолета, вы испытаете меньшую турбулентность. Сзади трясет больше. Поэтому, если вы боитесь летать или чувствуете себя плохо при турбулентности, сядьте в передней части самолета", - сказал он.