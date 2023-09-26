Туристам в Египте пообещали "четыре опасности"

"Очень жаркую погоду", активное солнце и сильнейшие порывы ветра пообещали туристам в Египте. Главное управление метеорологии страны Пирамид предупредило туристов сразу о четырёх опасностях. Помимо жары и активного солнца днём их ожидает сильный ветер, то есть и песчаные бури и волны на море, а также утренний туман, из-за которого снижается видимость на дорогах и повышается риск ДТП для автобусов, которые перевозят туристов на экскурсии, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

"Предупреждаем о появлении водяного тумана в ранние утренние часы на некоторых дорогах, ведущих к северному побережью и обратно, который временами может быть густым - в том числе в районах Большого Каира, Нижнего Египта и Синая", - в частности, сообщили метеорологи. Они посоветовали водителям автомобилей быть осторожными на этих дорогах рано утром из-за плохой видимости, оставлять безопасные расстояния между автомобилями и включать фары автомобиля во время движения, чтобы обеспечить безопасность прохожих и пассажиров.

Также в прогнозе местным жителям и туристам сообщили, что на Красном море ожидается "умеренное" состояние. "Высота волн колеблется от полутора до двух метров, ветер у поверхности - северо-западный", - добавили эксперты. То есть, купаться весьма некомфортно.

Что касается прогноза на курортах - то в Хургаде всю неделю столбик термометра подержится около +35 градусов. Ночью также около +30. Также туристам пообещали и очень высокий индекс солнечной активности. В Шарм-эль-Шейхе почти такая же картина и даже пожарче - +36-37 градусов. Вода в Красном море при этом прогрета до +29.