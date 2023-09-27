На популярном туристическом курорте назрела серьёзная проблема

На популярном тайском острове назрела серьёзная проблема, в связи с этим туристов в отелях Пхукета призвали быстрее мыться и реже менять полотенца на отдыхе, чтобы экономить воду из-за её нехватки. Как оказалось, из-за увеличения числа отдыхающих растёт потребление ценной пресной воды. Местные власти уверены, что установленные в душевых счётчики помогут справиться с дефицитом природных ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Известно, что Управление национальных водных ресурсов (ONWR) заключило договор с отелями на этом популярном курортном острове, чтобы внедрить меры экономии и борьбы с нехваткой воды, сообщило издание Phuket News. Первые на очереди - крупные сетевые гостиницы.

Проблемы с поставками и очисткой воды становятся всё более актуальными в Пхукете, особенно с увеличением числа туристов, которые закономерно увеличивают потребление водных ресурсов. Один из вариантов решения этой проблемы от местных - строительство каналов для хранения воды вместо её сброса в море. Предполагается, что эти каналы будут иметь водяные затворы для удержания жидкости.

Ведомство также предложило установить счётчики воды в душевых отелей, чтобы гости и персонал могли видеть и контролировать свой расход воды в реальном времени. Считается, что новые меры станут частью кампании по устойчивому туризму, инициированной Пхукетом, и будут способствовать бережному отношению к водным ресурсам. Кроме того, предполагалось, что отели будут стимулировать туристов не менять полотенца каждый день, что также поможет сэкономить ценную на острове пресную воду.

За пределами этой инициативы курортная провинция также рассматривает варианты увеличения своих водных ресурсов. Идея о необходимости ещё одного водохранилища, способного вмещать больше воды, также была высказана представителями острова, чтобы справиться с дефицитом воды и обеспечить устойчивый развитие региона. Как уточнил президент Торговой палаты Пхукета, в регионе таких резервуаров сейчас три - они способны вмещать в общей сложности 21 млн куб. литров воды, но провинции с нарастающим турпотоком требуется гораздо больше - 80 млн литров воды в год.