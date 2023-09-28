Скидка 29% от AZAL в честь Дня туризма 29 сентября

28 сентября 2023 года, Баку - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает новую акцию в честь отмечаемого 29 сентября в стране Дня работников туризма, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Только 29 сентября каждый пассажир, приобретая авиабилет, сможет воспользоваться скидкой в 29% на все направления авиакомпании AZAL.

Билеты в рамках акции можно приобрести на даты с 29 сентября по 28 октября 2023 года.

Авиабилеты по акции можно приобрести в кассах AZAL и через аккредитованные агентства авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии".

Отметим, что акция не распространяется на чартерные и код-шеринговые рейсы авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии".

Отправляйтесь в незабываемые путешествия с AZAL, планируя свой отдых заранее!