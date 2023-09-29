Перспективы укрепления сотрудничества: AZAL и турагентства обсудили развитие туризма и авиации

Перспективы сотрудничества в сферах авиации и туризма были обсуждены на завтраке, который собрал представителей "Азербайджанских Авиалиний" и турагентств страны в Ritz-Carlton Hotel в пятницу, 29 сентября, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Важно также отметить, что 29 сентября в Азербайджане отмечается День работников туризма.

В дружеской обстановке участники обсудили на встрече потенциал развития туризма и авиации. Наибольшее внимание уделялось значению плодотворного взаимодействия для укрепления позиций Азербайджана на мировой арене в данной сфере.

В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов: расширение маршрутной сети, улучшение качества обслуживания пассажиров, создание привлекательных туристических предложений и многие другие актуальные вопросы. Представители авиакомпании также представили подробности о текущей работе в рамках сотрудничества.

"Мы убеждены, что активное взаимодействие между отраслями имеет важное значение для различных аспектов индустрии туризма. Наши совместные усилия позволят предложить пассажирам различные туристические продукты и услуги", - сказал директор по продажам и партнерству AZAL Чингиз Мурсалов, подчеркнув важность этого стратегического сотрудничества.

В свою очередь, представители турагентств также выразили готовность активно сотрудничать с авиакомпанией для создания новых туристических предложений, делая путешествия более удобными и интересными.

Обе стороны подчеркнули свою настойчивость в укреплении сотрудничества, отметив, что такие встречи будут продолжаться.