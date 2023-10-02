Между Азербайджаном и Израилем существует большой потенциал развития медицинского туризма

Существует большой потенциал развития медицинского туризма между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал руководитель компании "Манор Медикал Центр" (одной из старейших на рынке медицинского туризма Израиля) Александр Каневский.

"Во время нашего короткого приезда мы приняли участие в конференции по бариатрии. Мы рассказали о новой методике эндоскопической операции для борьбы с ожирением через ушивание желудка. Я также выступил с докладом о комплексном подходе к лечению болезней в Израиле, а также рассказал о потенциале медицинского туризма для пациентов из Азербайджана. С 2009 года я являюсь руководителем компании "Манор Медикал Центр". Мы прилагаем усилия для привлечения пациентов из Азербайджана и сотрудничаем с врачами, как в области медицинских знаний, так и в образовательных вопросах", - отметил он.

По его словам, имеется потенциал организовывать совместные проекты с израильскими врачами для обмена медицинскими знаниями и образовательными инициативами среди азербайджанских медицинских специалистов.

"Связи между Азербайджаном и Израилем только крепнут, и медицинские в том числе. Мы встречаем весьма позитивный прием, куда бы ни пришли (в государственные или частные клиники). Все это благодаря многолетнему опыту организации нашего сотрудничества. Пациенты из Азербайджана регулярно едут в Израиль за лечением. К сожалению, у нас пока нет конкретной статистики, однако каждый месяц только наше медучреждение принимает от 3 до 4 азербайджанских пациентов, которые обращаются к нам по разным направлениям - от онкологии, хирургии до неврологических заболеваний. Наш дисциплинарный центр работает абсолютно по всем направлениям", - подчеркнул Каневский.

Он также отметил, что большой популярностью пользуется телемедицина (дистанционная медицина).

"Этот вид медицины начал развиваться в результате эпидемии COVID-19, когда закрылись границы и пациента оказались отрезаны от израильской и европейской медицины. Изначально израильские специалисты были против этого нововведения из-за невозможности прямого контакта с пациентом. Но потом были разработаны такие формы обследования, которые помогли с определением состояния пациента на расстоянии. Мы готовы начать использовать существующие программы уже завтра, их не нужно разрабатывать, так как они успешно функционируют. Врачи из стран бывшего СНГ, такие как казахские врачи, активно используют эти программы в последнее время. Я думаю, что мы можем быстро внедрить их и для азербайджанских врачей", - сказал он.

Каневский упомянул, что образовательные программы, предлагаемые на базе университетской клиники "Манор Медикал Центр", охватывают множество аспектов, и азербайджанские врачи активно участвуют в этой работе.

"Мы проводим тренинги для врачей и студентов. Мы также рассматриваем возможность устраивать практику для студентов. Мы стремимся создать совместный центр и сотрудничать с другими медицинскими учреждениями, которые могли бы внедрить мониторинг и первичное обследование по нашим протоколам. Это позволит нам сделать программы более доступными и ускорить их внедрение. Данный приезд не первый для меня, и я уверен, что не последний. Важно отметить, что мы хотим сократить время, которое требуется пациентам на обследования и начало лечения. Мы работаем над переговорами с клиниками в Азербайджане и надеемся на успех в этом вопросе", - добавил доктор Каневский.