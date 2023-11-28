Туристы чудом избежали трагедии в Йеллоустонском национальном парке

В Йеллоустонском национальном парке бизон набросился на туристов, которые хотели сделать с ним селфи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Нападение животного попало на видео, на кадрах ролика, который успел снять фотограф Логан Смит, группа туристов из 12 человек позирует перед бизоном в национальном парке Йеллоустон.

Спустя несколько секунд зверь бросается на людей, туристы успевают разбежаться, пострадавших нет. В комментариях под видео многие отметили, что люди сами спровоцировали животное, привлекая к себе внимание и мешая ему пастись.