Баку обогнал Москву и Киев по стоимости жизни

Самые дорогие и самые дешевые города мира представило издание Economist. В ряды лидеров стремительно "ворвались" швейцарцы, Цюрих и Женева заняли первое и второе место рядом с Сингапуром и Нью-Йорком, передает Day.Az.

Согласно данным издания, кризис стоимости жизни ощутим настолько, что "сozzie livs", британский сленг, обозначающий данный кризис, недавно был назван словарем Macquarie словом года. Инфляция остается высокой во всем мире: цены на 200 продуктов и услуг, которые она отслеживает, выросли в среднем на 7,4% за последний год. Этот показатель немного снизился с 8,1% в 2022 году, но остается значительно выше среднего показателя в 2,9% за предыдущие пять лет.

В итоге в городах-лидерах стоимость поднялась до космических высот. Отметим, что опорным городом для рейтинга считается Нью-Йорк, при этом если валюта страны укрепляется, как правило ее столицы укрепляются в рейтинге. Это подняло в топ-10 многих европейцев. Впрочем, назовём лидеров. Первая десятка самых дорогих городов такова:

1. Цюрих и Сингапур

2. Женева и Нью-Йорк

3. Гонконг

4. Лос-Анджелес

5. Париж

6.Тель-Авив

7. Копенгаген

8. Сан-Франциско

Также в Европе в ряды самых дорогих городов входят Вена и Лондон, на Ближнем Востоке в число наиболее дорогих попали также Амман, и популярные у наших туристов Дубай и Абу-Даби. В Восточной Европе самым дорогим городом оказалась Прага. В "аутсайдерах", кстати, Дамаск, Тегеран и Триполи - то есть, Сирия, Иран и Ливия. Из городов постсоветского пространства самым дешевым оказался Ташкент.

Что касается России, то здесь ситуация интересная. Москву и Петербург рейтинг упомянул как лидеров по темпам падения в рейтинге, Москва упала на 105 мест, до 142, Петербург - на 74, до 147. Всё это произошло, по определению Economist, так как "рубль рухнул к доллару из-за западных санкций в отношении российской нефти". Однако по факту это означает, что стоимость жизни подешевела - правда, в долларовом эквиваленте. Кстати, аналогично "обвалился" и Пекин - издание тоже уверяет, что причина тому - обесценивание юаня и проблемы с восстановлением после пандемии. Добавим, что Стамбул в рейтинге еще дешевле Москвы и Петербурга, а вот Баку, София, Белград и даже Киев и Москву по стоимости жизни обогнали.

При этом авторы отчёта заявляют, что "год заканчивается на ещё более пессимистической ноте". "Цены на энергоносители могут снова вырасти, если ситуация на Ближнем Востоке продолжит быть нестабильной", кроме того опасаются и роста цен на продовольствие. В итоге кризис стоимости жизни продлится и в 2024 году.

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