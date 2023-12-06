Британский регулятор наказал французскую и немецкую авиакомпании

Реклама авиакомпаний Air France, Lufthansa и Etihad была запрещена за введение потребителей в заблуждение относительно воздействия авиакомпаний на окружающую среду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по стандартам рекламы (ASA / Великобритания), в рекламе Air France говорилось, что она "привержена защите окружающей среды", а Lufthansa призывала пассажиров "летать более экологично". В рекламе Etihad использовались слова "защита окружающей среды".

Согласно ASA, в рекламе не отражено влияние авиакомпаний на изменение климата. Lufthansa и Etihad удалили рекламу, а Air France не предоставила "существенного ответа" на расследование. Из утверждений о том, что авиакомпания позволяет людям "путешествовать лучше и экологичнее", клиенты Air France могут сделать вывод, что она предлагает устойчивый и экологически чистый способ путешествовать по воздуху, но это неправда.

• Как утверждает Lufthansa, слова "летайте более экологично" относятся к ее опции "Зеленые тарифы" для пассажиров европейских рейсов. В компании заявили, что при этом было использовано некоторое количество экологически чистого авиационного топлива и внесен вклад в проекты по защите климата.

В компании Etihad Airways, в свою очередь, заявили, что сразу же удалили все упоминания о "защите окружающей среды" из своих платных поисковых объявлений в Google после получения жалобы.

ASA расследует рекламу компаний, которые, как она подозревает, преувеличивает свою экологичность, известную как "корпоративное зеленое отмывание". Управление выявило нарушение правил с помощью системы искусственного интеллекта (ИИ). Вынесенное 6 декабря решение по запрету рекламы не первый случай, когда Lufthansa привлекается к ответственности ASA за "зеленое отмывание".

В ноябре из Лондона в Нью-Йорк состоялся первый трансатлантический рейс большого пассажирского самолета, работающего только на так называемом экологичном авиационном топливе (SAF). Это было воспринято как демонстрация того, что возможен более экологичный способ полета. Но на долю SAF приходится менее 0,1 процента авиационного топлива, потребляемого во всем мире, и в настоящее время в Великобритании нет специализированных коммерческих заводов. Правительство Великобритании планирует потребовать, чтобы к 2030 году 10 процентов авиационного топлива составляло SAF.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!