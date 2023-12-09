Красоты Азербайджана в объективе Euronews

Европейское агентство Euronews подготовило репортаж о поездке собственного корреспондента в Шамаху.

Как передает Day.Az, в репортаже отмечается, что в Шамахинском районе Азербайджана действительно каждый найдет что-то для себя. От потрясающих прогулок на природе до крупнейшей астрономической обсерватории в стране и воздушных приключений, все в этом уголке может поразить путешественников.

Пеший туризм - не единственное развлечение в регионе. Местные власти продвигают туризм, предлагая занятие, не требующее оставаться на земле - полет на воздушном шаре.

Первый фестиваль воздушных шаров в Азербайджане прошел в Шамахе в июне прошлого года. Небо было освещено воздушными шарами разных форм, цветов и дизайнов, что дало участникам возможность испытать острые ощущения от полета, отмечает корреспондент.

В репортаже также отмечено, что Шамаха является одним из крупнейших центров виноделия в Азербайджане. На окружающих холмах производят знаменитые вина и коньяки, признанные во всем мире.

Благоприятные почвенные и климатические условия позволили виноградарству распространиться в регионе на протяжении тысячелетий. И теперь эта практика вступает в новую эру: виноделы производят первые в стране органические вина, имеющие сертификат ЕС.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с полным видео репортажа:

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