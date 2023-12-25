Большое количество иностранцев желает посетить освобожденные земли Азербайджана

Создаются условия для участия в туристических турах по направлению Баку-Шуша и иностранных туристов. Для участия в них местные и иностранные туристы могут обращаться в туристические компании.

Каков в целом интерес иностранцев к поездкам на освобожденные от оккупации территории Азербайджана?

Как передает Day.Az, эксперт по туризму Рахман Гулиев сказал Trend, что большое количество иностранцев желает посетить освобожденные земли.

Он отметил, что уже начали поступать заявки, в том числе из азиатских стран. "Иностранцы увидят последствия армянского вандализма на наших землях. Это также побудит их инвестировать в эти земли", - сказал Гулиев.

По его словам, освобожденные от оккупации территории имеют большой туристический потенциал.

"Наличие новых международных аэропортов на освобожденных территориях так же увеличит их туристический потенциал, придав большой импульс взаимному турпотоку. Освобожденные от оккупации земли очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Создается качественная инфраструктура, параллельно продолжается заселение этих территорий", - сказал эксперт.

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