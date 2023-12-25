Из Екатеринбурга в Баку запустят прямые рейсы

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу этой российской авиакомпании.

Вылеты из аэропорта "Кольцово" Екатеринбурга будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам.

"Уральские авиалинии" уже начали с 24 декабря выполнять рейсы из Москвы в Дубай, а с 27 декабря начнут летать в ОАЭ из Екатеринбурга.

В январе, помимо, Баку, намечена полетная программа из "Кольцово" в Стамбул.

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