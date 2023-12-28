Круизный лайнер вышел из строя в море

Круизный лайнер, направлявшийся из Норвегии в Великобританию, вышел из строя из-за сильного шторма и натиска волн в Северном море. Стёкла в кабине капитана выбило, а корабль остался без электроэнергии - последствия напугали 266 туристов, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Инцидент произошёл, когда судно MS Maud, принадлежащее к компании Hurtigruten Group и эксплуатируемое круизной компанией HX, потеряло способность движения из-за непогоды, сообщили британские и норвежские СМИ. Однако, к счастью, никто из них не пострадал. По словам представителей компании и датских властей, несмотря на отключение электричества и неработающие навигационные системы, судно находится в стабильном состоянии, на борту нет угрозы для жизни людей.

"На судне отключено электричество, и не работают системы навигации и радары, но основной двигатель работает", - процитировали заявление представителей. К моменту ЧП лайнер находился практически посереди Северного моря, примерно в 200 километрах от западного побережья Дании, и его прибытие в Великобританию было запланировано на пятницу. На борту находилось 397 человек: 266 туристов и 131 член экипажа.

Уточнялось, что к месту происшествия направился буксир для оказания помощи судну. По данным Reuters, после отключения электроэнергии судно отбуксировали в немецкий Бремерхафен. Представители компании Hurtigruten выступили с заявлением, в котором связали происшествие с "волной-убийцей" и подчеркнули, что обстановка на борту всё это время была стабильна.

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