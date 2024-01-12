https://news.day.az/tourism/1628823.html Отменены рейсы в Баку из Международного аэропорта Тбилиси
Отменены рейсы в Баку из Международного аэропорта Тбилиси
Из-за неблагоприятных погодных условий отменены рейсы из Международного аэропорта Тбилиси в нескольких направлениях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Первый канал Грузии.
Сообщается, что, в частности, отменены рейсы в Баку, Стамбул, Мюнхен, Ригу, Дубай.
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