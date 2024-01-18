Пассажиропоток бакинского аэропорта в 2023 году достиг исторического уровня

В главной воздушной гавани страны, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в 2023 году пассажирооборот достиг рекордного показателя - было обслужено более 5,85 миллиона пассажиров. Этот показатель на 33% превышает результаты 2022 года, когда было перевезено 4,4 млн пассажиров. Пик пассажиропотока зафиксирован 13 августа - 24 274 человек.

Как передает Day.Az, в 2023 году бакинский аэропорт на международных рейсах обслужил 5,13 миллиона пассажиров. 42,5% из них пришлось на долю AZAL, а остальные 57,5% иностранных авиаперевозчиков. За отчетный период национальный авиаперевозчик перевез по международным направлениям 2,18 миллиона пассажиров. Количество пассажиров, обслуженных по направлению Нахчыван, составило 717 тысяч человек, что означает рост по сравнению с 684 тысячами пассажиров в 2022 году. Пик пассажиропотока на данном направлении зафиксирован в июле, за этот месяц обслужено более 92 тысяч пассажиров.

Из 41 авиакомпании, 18 из которых являются лоукостерами, выполняющими полеты в бакинский аэропорт больше всего пассажиров, перевезли Turkish Airlines, AnadoluJet, Utair, Аэрофлот, Fly Dubai, Wizz Air Abu-Dhabi, Pegasus, Azimut, Air Arabia, "Ираэро". Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай и Абу-Даби. Всего в 2023 году из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполнено более 49,3 тыс рейсов по около 80 различным направлениям.

"Также число транзитных пассажиров в бакинском аэропорту увеличилось на 142% по сравнению с 2022 годом - обслужено более 162 тысяч пассажиров. Привлечение новых иностранных авиакомпаний, расширение маршрутной сети и продолжающиеся инфраструктурные работы в аэропорту значительно улучшили доступность перевозок для всех пассажиров", - сказал директор бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

C целью повышения пассажирского опыта в 2023 году в Международном аэропорту Гейдар Алиев был представлен ряд нововведений, среди которых - инновационная услуга, обеспечивающая быстрый въезд и выезд транспортных средств и различные способы оплаты парковки, а также внедрена Система Авторизации Проездных Документов (TDAS), которая упрощает и ускоряет процесс предполетного оформления.

Отметим, что в отчетном году положительная динамика пассажироперевозок наблюдалась и в региональных аэропортах страны, в Нахчыванском Международном аэропорту было обслужено 744 тысячи пассажиров, в Гяндже -218 тысяч, в Лянкяране - более 16 тысяч.

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