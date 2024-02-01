Известная авиакомпания изменит технологию подготовки боингов 737-800 к полету

Происшествия с самолетами S7 Airlines связаны с противообледенительной обработкой. Теперь на боингах 737-800 она будет проводиться только при незапущенных моторах, а сами двигатели будут чаще мыть, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.

Авиакомпания выявила, что неисправности, наблюдаемые на нескольких рейсах в последнее время, возникли по причине загрязнения лопаток компрессора частицами антиобледенительной жидкости. При этом во всех без исключения инцидентах сам двигатель был полностью исправен.

Жидкость может засасываться с покрытия аэродрома. Подобные сбои характерны для воздушных судов этого типа, поскольку двигатели у них расположены чуть ниже, чем у других самолетов, пояснили в пресс-службе перевозчика. Процесс загрязнения носит накопительный характер.

В S7 Airlines сделали выводы: авиакомпания изменит технологию подготовки боингов 737-800 к полету. Кроме того, в зимний период, когда самолеты чаще обрабатывают от наледи, перевозчик планирует чаще мыть двигатели на лайнерах этого типа. Появится и новая процедура - дополнительный контроль чистоты лопаток компрессора.

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