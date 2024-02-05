Сотрудники Lufthansa объявят однодневную забастовку

Сотрудники крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa объявят однодневную забастовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle, профсоюз Verdi призвал к однодневной забастовке в среду в ряде крупных аэропортов Германии.

Сообщается, что забастовка серьезно повлияет на работу аэропортов Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Дюссельдорфа, а также Франкфурта.

Забастовка, которая начнется 7 февраля, будет длиться до 07:10 утра 8 февраля.

"Забастовка, скорее всего, приведет к отмене и задержке рейсов", - говорится в обращении профсоюза.

Решение о забастовке принято после переговоров между Lufthansa и Verdi, представляющими около 25 тысяч работников. Предложение руководства Lufthansa о повышении зарплаты отклонено со стороны Verdi как низкая прибавка. Профсоюз требует повышения заработной платы на 12,5% или как минимум на 500 евро плюс единовременную выплату в размере 3000 евро на случай инфляции.

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