Стоимость шенгенской визы может вырасти

Еврокомиссия (ЕК) захотела увеличить стоимость шенгенской визы для туристов с 80 до 90 евро для взрослых. Как передает Day.Az, об этом говорится в соответствующем предложении на сайте ЕК.

Уточняется, что для детей стоимость въездного документа решили повысить с 40 до 45 евро. Предложение открыто для обсуждения гражданами Европы до 1 марта 2024 года. "Отзывы будут приняты во внимание при доработке инициативы", - указано на сайте ЕК.

Изменения коснутся стран, с которыми ЕС не достиг соглашения в вопросе об упрощенном визовом режиме.

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