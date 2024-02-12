Азербайджан удостоен премии «Культурная дестинация 2023 года»

Издаваемый в Китайской Народной Республики журнал Voyagе наградил Азербайджан премией "Культурная дестинация 2023 года".

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, на церемонии награждения были особо отмечены позиция и авторитет Азербайджана как пространства межкультурного диалога.

В ходе мероприятия до внимания участников была доведена обширная информация об объектах исторического наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, таких как Ичеришехер вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана, исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом, культурный ландшафт "Хыналыг и Кочевой путь".

По инициативе Азербайджанского бюро туризма информация об упомянутых местах была опубликована на странице журнала Voyagе на социальной платформе Weibo, что предоставило миллионам путешественников возможность познакомиться с историей и культурой Азербайджана. Кроме того, в ходе рекламной кампании, проведенной с использованием хэштега "#VoyageAwards年度大奖", Азербайджан был представлен как привлекательная дестинация в общей сложности 10,95 миллиона пользователей.

Напомним, что ранее журнал Voyagе объявил Азербайджан победителем в номинации "Награды за устойчивое развитие 2022 - Защита культурного наследия".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!