Памятный знак с изображением карты Азербайджана появился в Мексике

В Мексике, на одной из центральных улиц Мехико сити установлен памятный знак с изображением карты суверенного, независимого, сумевшего восстановить территориальную целостность Азербайджана, передает Day.Az.

Кадры запечатлены жителем Нью-Йорка, который прогуливаясь по городу, был приятно удивлен, открытой находке. И мы слышим, как он с гордостью в голосе представляет вниманию своей аудитории один из наикрасивейших городов мира - Баку.

Установка данного памятника еще раз подчеркивает дружбу и тесные отношения между Мексикой и Азербайджаном, и говорит о нашей растущей роли на мировой арене.

Представляем вашему вниманию данные кадры:

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