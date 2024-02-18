Памятный знак с изображением карты Азербайджана появился в Мексике - ВИДЕО
В Мексике, на одной из центральных улиц Мехико сити установлен памятный знак с изображением карты суверенного, независимого, сумевшего восстановить территориальную целостность Азербайджана, передает Day.Az.
Кадры запечатлены жителем Нью-Йорка, который прогуливаясь по городу, был приятно удивлен, открытой находке. И мы слышим, как он с гордостью в голосе представляет вниманию своей аудитории один из наикрасивейших городов мира - Баку.
Установка данного памятника еще раз подчеркивает дружбу и тесные отношения между Мексикой и Азербайджаном, и говорит о нашей растущей роли на мировой арене.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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