В Египте построят еще один мега-курорт, расширив Шарм-эль-Шейх, средства на постройку курорта выделят инвесторы из арабских стран, причем не только ОАЭ, также вероятно присутствие Саудовской Аравии и Катара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, кроме того вероятно освоение ими территорий и на другом берегу Красного моря, со стороны Хургады. Как сообщают в египетских СМИ, Египет, подписавший с консорциумом ОАЭ соглашение на туристические инвестиции в Рас-Эль-Хекме, курорт на Средиземном море на 24 миллиарда долларов, на данный момент планирует заключить аналогичное соглашение для развития ещё одного курорта - на этот раз в лагуне Рас-Гамила на Южном Синае.

Согласно информации в СМИ, 24 миллиардов долларов инвестиций, которые планируют осуществить ОАЭ, 13 миллиардов долларов будут вложены в развитие курортной зоны, а 11 миллиардов долларов - в другие проекты. Ориентировочно и на управление египетскими аэропортами также претендует консорциум ОАЭ.

Что касается расширения Шарм-эль-Шейха, то, по информации местной прессы, строящаяся туристическая зона будет сопоставима по размерам с Шарм-эль-Шейхом и ее строительство займет 5 лет. Ориентировочно курорт будет открыт и для других иностранных инвесторов - в частности, заинтересованность в этом выразили саудовские и катарские инвесторы. Первые - поскольку планируемый курорт расположен очень близко к NEOM, который саудовцы строят как "город будущего".

Как и в случае со средиземноморским курортом, проект возник далеко не на пустом месте. Первый договор о строительстве гостиничного комплекса Рас-Гамила, расположенного на севере курортного города Шарм-эль-Шейх, был подписан с инвесторами в 2015 году - на площади 800 тысяч квадратных метров планировалось построить комплекс, состоящий из 3, 4 и 5-звездочных отелей, бассейнов, ресторанов и магазинов. Но в итоге проект был остановлен.

В прессе также заявлено, что в "новом" Шарме на этот раз планирует построить 5-6 ультра-роскошных туристических объектов, включая аквапарки, торговые центры и тематические парки. Целевая аудитория региона - состоятельные люди Ближнего Востока и Европы.

Египет таким образом надеется на многомиллиардные валютные поступления, которые должны позволить египетским властям покрыть дефицит платежного баланса и стабилизировать курс национальной валюты. Однако при этом уже известно, что 35% доходов, полученных в средиземноморском туристическом регионе Рас-Эль-Хекма, останутся в Египте, оставшаяся часть пойдет компаниям ОАЭ. Напомним, данный проект предполагает строительство на Средиземном море по факту нового курорта со всей инфраструктурой - отелями, жилыми домами, развлекательными центрами и т. д. Ожидается, что новый курорт будет привлекать до 8 млн туристов ежегодно.

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