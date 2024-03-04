В Малайзии хотят возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета
Глава Минтранса Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что ведомство планирует возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации, на поминальном мероприятии по случаю приближающегося десятилетия с момента трагедии министр отметил, что для возобновления поисков может быть привлечена американская компания Ocean Infinity. "Я сделаю все возможное, чтобы получить согласие правительства на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно раньше", - сказал глава Минтранса Малайзии.
Напомним, что в ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров. Вероятно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения воздушного судна.
По установленным данным, погода в районе исчезновения была хорошей, самолет управлялся опытными летчиками. Капитан - 53-летний подданный Малайзии Захари Ахмад Шах - работал в MAS с 1981 года, его налет достиг почти 18 500 часов, 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид налетал почти 3 000 часов. Самолет прошел полную проверку всего за 10 дней до этого рейса.
Отметим, что в январе 2017 года поиски Boeing MH370 были официально приостановлены. В январе 2018 малайзийское правительство дало согласие на возобновление поисков лайнера в сотрудничестве с американской компанией Ocean Infinity.
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