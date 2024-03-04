Тысячи туристов оказались заблокированы на севере Италии из-за схода лавины

Более шести тысяч туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д'Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщило агентство Corriere della Sera.

Журналисты отметили, что после схода лавины оказалась перерезана автотрасса. Также снег перекрыл автомобильный тоннель, который вел в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыли школы из-за случившегося, однако энергоснабжение не нарушено. Местные жители отметили, что продовольственных запасов достаточно, чтобы дождаться помощи.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявили в других регионах на севере Италии. На побережье Лигурийского моря зафиксировали шторм до 50 м/с и волны высотой до пяти метров, отметили синоптики.

До этого снежная масса сошла в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По предварительной информации, мужчина, который попал под лавину, пропал без вести.

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