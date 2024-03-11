Турист на лыжах угодил в лапы медведю в популярной европейской стране

На туриста, отдыхавшего на лыжах в популярной европейской стране, напал медведь.

Датский лыжник был ранен в результате нападения медведя в природном парке в Северной Македонии, в районе, где, по словам властей, мягкие зимы привели к резкому увеличению популяции бурого медведя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом сообщают македонские СМИ.

Лыжник был доставлен в больницу в городе Тетово на западе страны, сообщил Стоянс Ангелов, глава государственного Центра управления в кризисных ситуациях. Он получил травмы левой ноги в результате нападения, произошедшего в районе горы Шар.

Отмечается, что мягкие зимы в последние годы заставили медведей прервать зимнюю спячку, что привело к резкому увеличению их популяции и увеличению числа случаев наблюдения в городских районах.

Растущая популяция медведей представляет угрозу для людей в районе на западе Северной Македонии, где нападения медведей становятся все более частыми. Так, в прошлом году сообщалось о десятке случаев, когда медведи пытались врываться в дома в поисках пищи перепуганных жителей деревни, проживающих в горном районе национального парка Маврово, крупнейшего в стране.

Некоторые жители деревни потребовали от властей принять срочные меры для их защиты.

Глава национального центра управления кризисными ситуациями Стоянс Ангелов заявил, что за последние пять лет популяция бурых медведей в национальном парке удвоилась.

"В национальном парке Маврово обитает от 160 до 180 бурых медведей", - сказал Ангелов. "Эксперты указывают, что в этом регионе должно быть до 70 медведей, и сейчас их количество удвоилось".

Ангелов сказал, что, по словам жителей деревни Жировница, в этом районе обитает около 30 медведей, которые кормятся и часто заходят в деревню. По его словам, они представляют опасность для жизни и здоровья жителей деревни, особенно потому, что там много детей.

О подобных проблемах также сообщалось в соседней Греции, где, по словам фермерских ассоциаций, были повреждены посевы и пчелиные ульи.

А в прошлом году возле итальянского национального парка был убит бурый медведь, находящийся под угрозой исчезновения, что вызвало возмущение в Италии.

Марсианский бурый медведь был застрелен на окраине города Сан-Бенедетто-дей-Марси в горном регионе Абруццо.

В парке описали убитое животное, получившее прозвище "Амарена" в честь черной вишни, которую она любила есть, как одного из самых плодовитых бурых медведей.

Смерть Амарены вызвала возмущение местных политиков и защитников прав животных, поскольку смотрители парка пытались найти ее детенышей, опасаясь за их выживание.

Местная полиция установила личность и допросила предполагаемого стрелка, который сказал, что действовал из страха, когда застрелил Амарену после того, как обнаружил медведицу на своей территории.

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