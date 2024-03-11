https://news.day.az/tourism/1643998.html Названа причина задержки вылета самолета рейса Анкара-Баку
Названа причина задержки вылета самолета рейса Анкара-Баку
Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Все пассажиры будут размещены в отеле рядом с аэропортом Эсенбога и, согласно правилам авиакомпании, обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.
При возникновении вопросов можно обратиться в колл-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].
Авиакомпания приносит извинения за возникшие неудобства.
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