Названа причина задержки вылета самолета рейса Анкара-Баку

Вылет воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8004 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Анкара-Баку, задерживается по технической причине, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Все пассажиры будут размещены в отеле рядом с аэропортом Эсенбога и, согласно правилам авиакомпании, обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

При возникновении вопросов можно обратиться в колл-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

Авиакомпания приносит извинения за возникшие неудобства.

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