Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение AZAL

Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает в среду Day.Az, решение в связи с этим принял Кабинет министров Азербайджана.

Согласно решению, Международный аэропорт "Нахчыван", находящийся в подчинении Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики, передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

ЗАО "Азербайджанские авиалинии", министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, министерству экономики Азербайджанской Республики и Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения, в соответствии с требованиями законодательства.

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