https://news.day.az/tourism/1644678.html Названа причина задержки самолета WizzAir, выполняющего рейс Баку-Будапешт
Названа причина задержки самолета WizzAir, выполняющего рейс Баку-Будапешт
Самолет Airbus A321 авиакомпании WizzAir, выполняющий рейс Баку-Будапешт, задерживается по технической причине, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.
В ходе осмотра воздушного судна, прибывшего из Будапешта, было обнаружено попадание птицы в один из двигателей. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс был отложен.
Пассажиры могут получить информацию о своем рейсе, обратившись к авиаперевозчику.
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