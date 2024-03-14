Названа причина задержки самолета WizzAir, выполняющего рейс Баку-Будапешт

Самолет Airbus A321 авиакомпании WizzAir, выполняющий рейс Баку-Будапешт, задерживается по технической причине, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В ходе осмотра воздушного судна, прибывшего из Будапешта, было обнаружено попадание птицы в один из двигателей. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс был отложен.

Пассажиры могут получить информацию о своем рейсе, обратившись к авиаперевозчику.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!