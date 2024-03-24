Turkish Airlines возобновит полеты в Ливию
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты в Ливию спустя 10 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе.
"После почти 10-летнего перерыва Turkish Airlines со следующей недели возобновит полеты в Ливию", - заявил премьер-министр.
Дибейбе отметил, что начало полетов Turkish Airlines в Ливию является показателем стабильности в его стране.
Он выразил благодарность Управлению гражданской авиации и всем соответствующим учреждениям Ливии за их вклад в этот шаг.
Генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши отметил, что в Ливию будет выполняться три рейса в неделю.
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