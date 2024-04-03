https://news.day.az/tourism/1649228.html Вертолет с туристами врезался в гору в Швейцарии и разбился
Вертолет с туристами врезался в гору в Швейцарии и разбился
Вертолет, перевозивший гида и туристов, разбился в швейцарских Альпах. В результате три человека не выжили.
Как передает Day.Az об этом пишет Associated Press.
Крушение произошло утром 2 апреля на горе Пти-Комбэн в кантоне Вале. Вертолет, перевозивший лыжников к месту спуска, выкатился за пределы посадочной площадки на высоте 3668 метров и врезался в гору.
На борту находились шесть человек, троих из них спасти не удалось. Причину авиакатастрофы предстоит установить. Федеральные прокуроры будут расследовать произошедшее совместно с национальной и местной полицией.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре