Вертолет с туристами врезался в гору в Швейцарии и разбился

Вертолет, перевозивший гида и туристов, разбился в швейцарских Альпах. В результате три человека не выжили.

Как передает Day.Az об этом пишет Associated Press.

Крушение произошло утром 2 апреля на горе Пти-Комбэн в кантоне Вале. Вертолет, перевозивший лыжников к месту спуска, выкатился за пределы посадочной площадки на высоте 3668 метров и врезался в гору.

На борту находились шесть человек, троих из них спасти не удалось. Причину авиакатастрофы предстоит установить. Федеральные прокуроры будут расследовать произошедшее совместно с национальной и местной полицией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!