Российская авиакомпания возобновляет рейс из Уфы в Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с четвертого апреля возобновляет полеты из уфимского аэропорта в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным авиакомпании, рейсы по маршруту Уфа-Баку будут выполняться по четвергам на самолетах "Суперджет-100".

Согласно расписанию, самолет будет вылетать из Уфы в 11:00 по местному времени с прибытием в Баку в 12:40 (время местное). Время в пути - 2 часа 40 минут.

Напомним, что в феврале 2024 года Азербайджан посетили 45 821 турист из России, что на 30,67 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года. В январе-феврале текущего года Азербайджан посетили 91 397 туристов из России, что на 21,45 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года (75 256 человек).

В 2023 году Азербайджан посетили 2 086 548 иностранных граждан, что более чем на 30,2 процента превышает показатель 2022 года (1 602 600), а из России - 625 106 человека, что на 39,9 процента превышает показатель 2022 года (446 831 человек).

Стоит также отметить, что в целом за 2017-2023 годы Азербайджан посетило 4 218 781 граждан России (в 2017 году - 853 082, 2018 - 878 391, 2019 - 932 198, 2020 - 225 214, 2021 - 257 959, 2022 - 446 831 и в 2023 году - 625 106).

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