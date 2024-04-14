Турецкие авиаперевозчики Turkish Airlines и Pegasus отменили несколько рейсов в Иран, Узбекистан и Иорданию.

Как отмечено на онлайн-табло двух международных аэропортов Стамбула, откуда отправляются эти самолеты, отмены коснулись пяти рейсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это два ночных полета в столицу Иордании Амман, два рейса в Узбекистан (Самарканд и Бухару) и один в Тегеран. Последняя отмена связана с тем, что международный аэропорт иранской столицы временно не принимает гражданские самолеты.

Ранее несколько европейских компаний объявили о временном прекращении полетов в Тегеран на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. 1 апреля сирийское агентство SANA проинформировало, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Дамаске. Иранские СМИ сообщили, что обстрелу подвергся консульский отдел посольства страны. Тегеран пообещал, что израильская атака не останется без ответа. 12 апреля газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что ответный удар Ирана может произойти в течение 24-48 часов.

Вечером в субботу системы обороны и нападения ВВС Израиля были приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США, о чем заявил СМИ официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Также поступают сообщения от израильских и арабских СМИ, что Иран некоторое время назад запустил беспилотники в сторону Израиля.

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