https://news.day.az/tourism/1651990.html Аэропорты Тегерана возобновили работу
Аэропорты Тегерана возобновили работу
В Тегеране возобновили работу международный аэропорт Имама Хомейни и международный аэропорт Мехрабад.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила Организация гражданской авиации Ирана.
Было отмечено, что два упомянутых аэропорта начали выполнять рейсы сегодня (15 апреля) с 06:00 по местному времени.
Отметим, что 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что выпустил по Израилю десятки ракет и БПЛА. После этого иранские аэропорты Тегерана временно приостановили свою деятельность.
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