ЗАО «Azerbaijan Airlines» стало членом Международного совета аэропортов Европы

Международный аэропорт Гейдар Алиев вступил в ряды Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI EUROPE), единственной глобальной организации операторов аэропортов. Кроме того, членом совета была избрана еще одна воздушная гавань Азербайджана - Гянджинский Международный аэропорт.

Значимое событие для гражданской авиации Азербайджана состоялось в рамках аэропортовой конференции и выставки мирового уровня Passenger Terminal Expo 2024 с участием президента ЗАО "Azerbaijan Airlines" Самира Рзаева и генерального директора ACI World Луиса Фелипе де Оливейры. На встрече был официально вручен сертификат членства в ACI Europe. Подчеркнута важность сотрудничества для повышения качества аэропортовых услуг и обслуживания пассажиров.

"Вступление в Международный совет аэропортов Европы - значимое событие, открывающее для нас новые горизонты, а также важный шаг в направлении развития и совершенствования. Это даст нам возможность еще больше улучшить качество обслуживания, применить передовые практики и укрепить свои позиции на мировой авиационной арене", - сказал президент ЗАО "Azerbaijan Airlines" Самир Рзаев.

"От лица общеевропейского аэропортового сообщества, представленного ACI EUROPE, сердечно приветствую Международный аэропорт Гейдар Алиев, ключевые ворота, обслуживающие столицу Азербайджана, город Баку. Я с нетерпением жду сотрудничества с аэропортом по важным вопросам для индустрии, включая устойчивое развитие и декарбонизацию, финансовую и операционную устойчивость, а также развитие конкурентоспособных связей для обслуживаемых нами сообществ", - отметил генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец.

Отметим, что ACI Europe играет важную роль в обмене передовым опытом, организации конференций и выставок, продвижении новшеств и технологических инноваций в аэропортах. Присоеденение воздушных гаваней Азербайджана к Совету аэропортов открывает уникальные возможности для активного сотрудничества с мировыми аэропортами, в том числе способствует разработке глобальной авиационной политики и законодательства. Аэропорты Баку и Гянджи получат право участвовать в программах аккредитации по совершенствованию аэропортов, увеличению пропускной способности, профессиональной аккредитации менеджеров и по обслуживанию клиентов.

Представляя коллективную позицию 1925 аэропортов мира, ACI также сотрудничает с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Организацией гражданского аэронавигационного обслуживания (CANSO), Европейской организацией безопасности аэронавигации (Eurocontrol) и другими ключевыми игроками в авиационной отрасли.

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