Растущее количество рабочих мест повышает интерес молодежи к сфере туризма

Растущее количество рабочих мест и возможностей карьерного роста в сфере туризма повышает интерес молодежи к этой сфере

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"Основная цель туристического образования - обеспечить человеческий капитал необходимыми знаниями и навыками для всех видов туризма. Растущее количество рабочих мест и возможностей карьерного роста в сфере туризма повышает интерес молодежи к этой сфере", - отметил он.

Фуад Нагиев добавил, что в целом в нашей стране образование в сфере туризма дают 17 высших учебных заведений. В 2022/2023 учебном году количество выпускников туристического образования высших и средних специальных школ составило 1548 человек.

Он упомянул, 718 выпускников успешно завершили туристское образование по суббакалавру, 715 - по бакалавриату и 115 - по магистратуре. Он также подчеркнул, что 340 человек получили звание выпускника по специальностям, предоставляемым учреждениями профессионального образования.

Отметим, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.

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