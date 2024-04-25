https://news.day.az/tourism/1655112.html Россия направила ноту в МИД Турции
Россия направила ноту в МИД Турции
Россия направила ноту в МИД Турции в связи с ситуацией с рейсами Turkish Airlines.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в настоящее время документ изучается турецкими дипломатами.
Отметим, что в марте-апреле у россиян появились сложности с вылетом из Стамбула рейсами Turkish Airlines в некоторые страны Латинской Америки, среди которых были Мексика и Аргентина.
11 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что трех девушек не пустили на рейс в Мексику.
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