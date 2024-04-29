Путешествие из Баку в Карачи – шопинг, национальная кухня, туризм, грузоперевозки

Источник: Агентство международной информации Trend

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) совершила первый прямой рейс в крупнейший город Пакистана Карачи. В поездке приняла участие группа представителей СМИ и туристических блогеров, сообщает Trend Life.

Визит организован в партнерстве с Mian's Group. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Отметим, что AZAL также выполняет рейсы в два других города Пакистана - Исламабад и Лахор.

Карачи - портовый город на юге Пакистана (крупнейший в стране и один из крупнейших городов мира). Он расположен в провинции Синд, на побережье Аравийского моря, являющегося частью Индийского океана.

Первую часть о достопримечательностях Карачи можно посмотреть по ссылке

Во второй части мы расскажем о национальной кулинарии, шопинге и туризме. Начнем с самого вкусного - с национальной кухни.

Острые и со специями, мясные блюда и хлеб с чесноком - коллекция аппетитных блюд

Во время визита в Карачи мы побывали в нескольких ресторанах, в том числе на побережье Аравийского моря, где попробовали ряд блюд местной кухни.

Пакистанская кухня, формировавшаяся на протяжении веков, очень богата традициями и представлена ​​разнообразными блюдами. Многие этнические группы и традиции привнесли свои вкусы, специи и методы для создания уникальной коллекции аппетитных блюд, отличающихся большей остротой, с акцентом на аромат и мясо. В них много специй. Многие блюда едим такими, что текут слезы. Даже традиционная хлебная лепешка с вкраплением зелени со вкусом чеснока.

Среди блюд особо отметим белый соус - чатни, обилие перца и различных приправ (в первую очередь карри), широкой популярности лепешек (роти, чапати, парата, пита, кутлума, пури, ширмал) и пирогов, бобовых (дхал, дал), всевозможных блюд из баранины, говядины и курицы (гошт, карри, шиш-кебаб, шами-кебаб, корма, саг-гошт, дам-пахт, халим, кофта, ханди-саг), пряных овощей (сабзи), риса, чечевицы и овощей (пулао, чавал, бирьяни, хир, баинган, чукандар, дал-палак, каду-ка-салан, шабдек), а также в огромном разнообразии соусов, горячих и пряных подливок масала (смесь различных трав и специй). Среди супов - нихари, пайя, абгушт, чакна, дал макхани, кичра. Самые популярные сладости барфи, митаи, райта, фирни, халва, джалаиби, калакунд, ладу, а также шербеты, пирожные, бисквиты, сладкие пирожки и прочее. Широчайшее применение находят также йогурт, сыр, сливки и другие молочные продукты. Из напитков - чай (зеленый и черный), кофе. Здесь широко распространены уличные закуски, например, самоса и тикка - жаренная на углях или в глиняной печи пряная говядина, баранина или мясо птицы с различными ингредиентами, лепешкой, салатом и рисом.

Особо отметим высокий уровень сервиса, оперативность официантов. Более того, оставшуюся еду автоматически пакуют и отдают посетителю.

Шопинг - от дешевой одежды до международных брендов

Будучи центром финансовой активности страны и основным генератором экономики, Карачи является торговым мегаполисом. В городе множество торговых зон, центров и улиц, которые дают людям возможность широкого выбора при низкой цене. Мы побывали в одном из них, напоминающим наш Сядяряк. Например, здесь можно купить летние рубашки за 6-7 манат, которые стоят у нас 25-30 манат, или же брюки за 12-15 манат, которые у нас - 50-60 манат. Естественно, стоит торговаться. В Карачи есть и торговые центры, которые значительно отличаются от рынков, где также можно приобрести лучшие вещи пакистанского стиля от прет-а-порте до моделей для подиума и высокой моды. Один из них Dolmen Mall Clifton похож на наш Gənclik Mall. Здесь можно также поесть, потусоваться, встретить представителей из различных стран, туристов. Здесь есть очень интересные современные магазины, которые продают одежду и обувь в европейском стиле, а есть магазины с типичной национальной одеждой и аксессуарами. В этом торговом центре представлено наибольшее количество международных брендов. Естественно, что в городе обилие интересных сувенирных магазинов. Доллары, в отличие от рынков, в торговых центрах не берут. Но здесь есть эксчейнджи, где можно обменять 1 доллар на 275 пакистанских рупий.

На берегу Аравийского моря

В рамках визита мы также посетили Западный причал порта Карачи и встретились с президентом Пакистанского отделения Международной торговой палаты (Pakistan Chapter - International Chamber of Commerce) Тариком Рангунвалой. Он отметил, что один из наиболее распространенных способов перевозки грузов из Пакистана - это морская перевозка. Пакистан обладает стратегическим местоположением, граничащим с Аравийским морем, что делает его важным узлом для международных морских перевозок. В Пакистане насчитывается несколько крупных портов, среди них порт Карачи и порт Бин Касим. Эти порты обслуживают международные грузовые линии, которые связывают Пакистан с различными портами мира, призвав к более тесному сотрудничеству между странами. Карачи - крупнейший морской порт Пакистана обрабатывает около 60% грузооборота всей страны (25 млн тонн грузов в год),

Особую признательность хотелось бы выразить нашему гиду и бизнесмену, исполнительному директору Zeb Travels Хаважа Джахан Зебу, который неоднократно был в Азербайджане, организуя туры в Баку и Габалу. Перед отъездом он пригласил нас на свою дачу, которая находится на Французском пляже в Карачи. Здесь отдыхают богатые местные жители и гости. Интересно, что цена сотки земли здесь составляет примерно 150 тысяч долларов. Несмотря на дороговизну, дома не были подстать этой гигантской сумме. Пакистанцы считают, что это не скромно кичиться своим богатством. Это отчетливо видно и по их одежде. А погода была как в Баку летом (+35 градусов). На берегу моря было не многолюдно, в основном купались дети, занимались серфингом. Можно было прокатиться на верблюдах и конях.

"У меня пять офисов в Пакистане, и я организую регулярные туристические поездки в разные страны мира. Азербайджан и Пакистан являются братскими народами и замечательно, что открыт рейс Баку-Карачи, что поможет еще большему развитию туристической сферы. Пакистанцы очень любят Азербайджан и на протяжении многих лет тысячи наших граждан посетили вашу прекрасную страну и были очень довольны, возвращались с большими впечатлениями. Бесспорно, частные компании Пакистана также проявят интерес к организации полетов по направлениям Баку-Карачи в будущем", - сказал в интервью Хаважа Джахан Зебу.

На встречу с нами также специально приехал исполнительный директор Sindh Tourism Development Corporation (Корпорации развития туризма провинции Синд) Сайед Фейаз Али Шах.

"Полеты между двумя странами, осуществляемые AZAL, расширяют условия для развития туристических связей между нашими странами. Город Карачи предоставляет большие возможности для развития туризма, инвестиционных вложений и особенно прибрежного туризма. Карачи - это мегаполис с населением 30 миллионов человек. И это главный торговый город Пакистана. Это создает большие возможности для посетителей из всех стран, особенно из Азербайджана. Мы приглашаем туристов из всех регионов посетить весь Пакистан, который включает в себя сочетание пустыни, гор, океана. Туристические связи в Карачи развиваются за счет воздушных и морских портов. Карачи богат историей, культурой, археологией и обычаями. Мы приглашаем студентов, преподавателей и археологов из Азербайджана посетить Пакистан и познакомиться с его историей, культурой. Чтобы еще больше развивать туристические отношения между двумя странами и сближать народы, мы должны взаимно изучать наши языки и обмениваться опытом", - отметил Сайед Фейаз Али Шах.

По словам председателя Mian's Group (генерального агента по продажам Azerbaijan Airlines в Пакистане) Амера Саида Миана, Пакистан является ключевым рынком для авиакомпании Azerbaijan Airlines благодаря своему стратегическому расположению, тесным культурным связям и растущему спросу на авиаперевозки между двумя странами.

"Кроме того, динамично развивающаяся экономика и сфера туризма в Пакистане делают страну привлекательным направлением для авиакомпаний, стремящихся расширить свою маршрутную сеть. Мы постоянно анализируем рынок, его эффективность и потребности, и при возможности готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, увеличению мощности и улучшению пассажирских услуг", - добавил он.

Были преподнесены памятные сувениры. От имени делегации Азербайджана была выражена признательность за гостеприимство и добрый прием.

Фото - Вугар Иманов

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