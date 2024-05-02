В Азербайджане отмечен значительный рост числа туристов

Наблюдается значительный рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев во время панельных обсуждений на тему "Туризм как инструмент, объединяющий людей и способствующий межкультурному диалогу" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан имеет высокий туристический потенциал.

"Азербайджан уделяет большое внимание развитию этой сферы. Есть значительный рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан. В этом году мы добились полного восстановления туристической сферы в Азербайджане. Развитие туризма в Азербайджане соответствует глобальной тенденции", - добавил он.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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