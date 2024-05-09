Посадка самолета в Анталье чуть не обернулась трагедией

Самолет авиакомпании "Corendon Airlines", выполнявший рейс Кельн-Газипаша, приземлился на фюзеляж в Анталье в результате взрыва переднего колеса.

Как сообщает Day.Az, в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции говорится, что 190 человек эвакуированы, пострадавших нет: "9 мая 2024 года примерно в 11:00 у самолета B738 авиакомпании "Corendon Airlines", выполнявшего рейс Кельн-Газипаша, при посадке на взлетно-посадочную полосу взорвалось колесо и была повреждена его передняя стойка. Из самолета, остававшегося на взлетно-посадочной полосе, были эвакуированы 184 пассажира и 6 членов экипажа, всего 190 человек. Среди пассажиров пострадавших нет. По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса не повреждена. После проверки самолет будет выведен с взлетно-посадочной полосы".

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