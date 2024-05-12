Отели в Анталии удивили туристов

В Анталии отели начали вешать таблички про национальность туристов: своеобразной рекламой стали таблички "одна цена для всех рынков", появившиеся на дверях многих отелей. Так они отреагировали на скандал, когда с туриста - турка по национальности, но живущего в Англии, один из наиболее жадных отелей "содрал" дополнительные 120 евро за "национальное различие", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Ассоциация отельеров и пенсионеров туристических предприятий Анталии (ANTOP), членами которой являются бутиковые, малые и средние отели города, вывсесила специальные таблички на дверях входящих в нее отелей, чтобы показать, что они применяют одинаковые цены на всех рынках.

Как заявил для турецких СМИ президент ANTOP Альп Озель, вопрос "национальной разницы" стоит на повестке дня Турции: "Когда мы как ассоциация включили этот вопрос в свою повестку дня, мы поняли, что этот вопрос национальных различий реализован во многих пятизвездочных отелях, но не реализован в нашем". При этом, как он добавил, это вызвало тревогу у турецкого пользователя, который испугался, что с него "сдерут" европейскую цену.

При этом турецкий отельер добавил, что практику можно признать и справедливой. Пятизвездочные отели в Анталии построены на государственных землях на побережье, Альп Озель сказал: "По сути, у каждого 85-миллионного гражданина Турции есть место и прямо здесь. Поэтому, чтобы не получить национальную разницу, я считаю, что эти отели следует продавать гражданам Турции по более доступным ценам. Мы всегда относимся к нашим турецким гостям как к приоритету. Но применение разных цен неверно", - тем не менее заявил он.