С 11 июня 2024 года шенгенская виза подорожает на 12 процентов - до 90 евро для взрослых и до 45 евро для детей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нововведения коснутся краткосрочных виз типа C и будут применяться по всему миру.

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