Стюардесса назвала простой трюк, позволяющий избежать очередей в аэропорту при посадке на самолет

Планирование отпуска всегда вызывает радость, но долгие очереди в аэропорту могут омрачить настроение. Как избежать стресса на этапе посадки? Ответ на этот вопрос дала стюардесса в популярном видео на TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

По её словам, этот простой трюк может сделать процесс посадки в самолёт гораздо приятнее, особенно в пиковые сезоны, когда аэропорты переполнены. В ролике, который привлёк внимание множества пользователей, стюардесса под ником MrsMiva объяснила, что многие пассажиры пренебрегают одним простым приёмом. "Почти никто не использует задний вход самолёта при посадке, хотя он доступен и может существенно ускорить процесс", - рассказала она.

В качестве подтверждения бортпроводница показала пустую зону у заднего входа авиалайнера, отметив, что большинство пассажиров предпочитают заходить через передний вход, где часто образуются очереди. "Здравствуйте, мы вас тоже ждём", - написала она в подписи к видео, сопровождая текст грустным смайликом.

Комментаторы в TikTok активно обсуждали этот лайфхак. Так, один пользователь заметил: "В следующий раз я собираюсь зайти через заднюю дверь, чтобы стюардесса не была одна". Другие признались, что не знали о возможности использования заднего входа и заявили, что обязательно воспользуются этим трюком в будущем.

Впрочем, некоторые пассажиры уже давно практикуют этот метод, стараясь пройти к заднему входу и избежать столпотворения у переднего. Сигнал для них - трап у хвоста лайнера. "Если видите лестницу у хвоста самолёта, есть большая вероятность, что вы сможете пройти на борт через заднюю дверь", - разъяснила MrsMiva. Эксперт предупредила, что вход открыт на многих рейсах, особенно на больших лайнерах.

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