Турист нарвался на огромный штраф из-за фотографии залива

Турист из Китая запустил дрон, чтобы сфотографировать залив Марина-Бей в Сингапуре, и нарвался на крупный штраф. Подробностями истории поделилось издание The Straits Times, передает Day.Az.

Уточняется, что 68-летний Чжун Чжэньшэн приехал с Сингапур с женой в конце июня. В первый же день отпуска он захотел сделать снимки местной достопримечательности с воздуха и отправился на плотину Marina Barrage. Дрон пролетел на высоте 148 метров над уровнем моря и запечатлел залив с разных ракурсов, всего получилось 38 фотографий.

Как пишет источник, в тот же день Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) обнаружило дрон Чжэньшэна и вызвало полицию, поскольку плотина Marina Barrage в марте 2024 года была объявлена охраняемой территорией в соответствии с законом о воздушной навигации. В итоге спустя месяц суд постановил оштрафовать туриста на 12 тысяч долларов.

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