Элитный курорт в Турции остался без воды - местные жители и отдыхающие в Бодруме жалуются на проблемы с водой и затариваются бутылями. Распространяются мнения, что привозимая в город вода вредна для здоровья, передает Day.Az со ссылкой на издание turizmguncel.

Крупных отелей проблема, похоже, не коснулась. Более того - одной из причин проблемы и называют туристов, благодаря которым численность населения вырастает с 200 тыс. до 1.5 млн человек. Также обвиняют и "проекты отелей и вилл" из-за которых курорт "заливают бетоном".

В итоге жители Бодрума и отдыхающие в небольших отелях столкнулись с жаждой из-за истощения воды в плотинах Гейик и Мумджулар. Перебои с водой иногда длятся по 9 дней.

Проблему жители пытаются решить собственными силами, заводя большие резервуары для воды на крышах своих домов и в садах. "Ванные комнаты и коридоры домов в Бодруме полны бутылок и канистр с водой. При этом жители Бодрума подозревают, что вода, которую привозят муниципальные бригады с тракторами, вредна для здоровья", - пишет издание. По словам жителей участка в Тургутрейсе, возросла заболеваемость инфекционными заболеваниями.

"Операторы отелей, которые стараются не доставлять неудобства своим клиентам водой, которую они заливают в резервуары, думают о том, как пережить лето из-за затрат и перебоев с водой", - также пишет турецкое СМИ.

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