Эрдоган призвал решительно бороться со спекулянтами в сфере туризма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости решительной борьбы со спекулянтами, которые в погоне за выгодой наносят урон индустрии туризма. Выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров, он выразил надежду, что по итогам 2024 года республика получит $60 млрд доходов от туризма. Трансляцию вел телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наибольший ущерб нашей стране наносят спекулянты. Репутацию и доверие трудно заработать, но легко потерять. Погоня за быстрой выгодой и жадность наносят вред туристическому сектору в среднесрочной и долгосрочной перспективах, миллионам наших граждан, которые заняты в нем. Надеюсь, мы избавимся от проблем, которые мешают развитию туриндустрии", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, число туристов, посетивших Турцию с начала года, достигло 26,1 млн человек, что на 14% больше, чем годом ранее. "Доходы от туризма также растут. Если не произойдет никаких серьезных сбоев, мы достигнем цели в $60 млрд доходов от туризма", - сказал Эрдоган.

В 2023 году Турцию, по официальным данным, посетили 56,7 млн туристов, первое место заняли граждане РФ - 6,3 млн человек. По итогам 2024 года Турция рассчитывает принять 60 млн туристов, получив доходы от туризма в $60 млрд, заявляли ранее местные власти.

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