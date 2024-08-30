Туристам рассказали, как уберечься от кражи в самолете,

Обычная практика хранения ручной клади в шкафчике над сиденьем оказалась не такой безопасной, как может показаться. Единственное по-настоящему безопасное место для вещей в самолёте находится не над своей головой, заявила эксперт по безопасности путешествий Кэролин Пирсон на страницах британского портала The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По словам специалиста, уберечься от кражи в авиалайнере можно, если положить свои вещи в шкафчик напротив своего сиденья, а не тот, который находится прямо над вами. "Кто станет проверять, что происходит, если кто-то начнет рыться в шкафчике прямо над головой? - отметила она. "Сумка в шкафчике напротив всегда будет в поле зрения, и сразу будет видно, если кто-то попытается её открыть".

Увы, но кражи в самолёте случаются чаще, чем можно подумать. Воры часто охотятся за сумками с ценными вещами: кошельками, ноутбуками, деньгами и паспортами. Напомним о громкой череде краж этой весной. У туристов начали массово пропадать деньги и ценности прямо в салоне самолётов на рейсах из Турции в ОАЭ. Известно, что перевозчиком выступала авиакомпания Pegasus. По уточнённой информации на борту орудовал вор. Он ждал, когда пассажиры уснут и принимался перебирать их багаж. Если находил ценности и деньги - крал (подробности читайте здесь). Именно поэтому размещение багажа в шкафчике напротив позволяет легко контролировать, что с ним происходит.

Как отметил другой эксперт по безопасности, Джонатан Фрэнкхэм из британской компании World Nomads Travel Insurance, действительно стоит размещать сумки через проход, чтобы они оставались в поле зрения и не стали лёгкой добычей для злоумышленников: "Храните сумки большего размера в верхних шкафчиках, чтобы они были в безопасности. Если есть свободное место, может быть полезно разместить их через проход, чтобы вы могли легко видеть, не роется ли в вашей ручной клади посторонний".

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