Мощная турбулентность покалечила пассажиров американского самолета

Летевший из Мексики в США самолет авиакомпании United Airlines попал в зону мощной турбулентности, из-за которой несколько пассажиров покалечились.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации таблоида, рейс следовал из Канкуна в Чикаго в среду, 28 августа, но пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Теннесси. Тряска началась в тот момент, когда в самолете горело табло "пристегните ремни". Семеро из 172 пассажиров получили травмы, одного из них доставили в больницу после приземления.

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