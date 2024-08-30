https://news.day.az/tourism/1685207.html Мощная турбулентность покалечила пассажиров американского самолета - ФОТО
Мощная турбулентность покалечила пассажиров американского самолета - ФОТО
Летевший из Мексики в США самолет авиакомпании United Airlines попал в зону мощной турбулентности, из-за которой несколько пассажиров покалечились.
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации таблоида, рейс следовал из Канкуна в Чикаго в среду, 28 августа, но пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Теннесси. Тряска началась в тот момент, когда в самолете горело табло "пристегните ремни". Семеро из 172 пассажиров получили травмы, одного из них доставили в больницу после приземления.
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