https://news.day.az/tourism/1707300.html Самолет Norse Atlantic Airways экстренно приземлился в Баку Капитан воздушного судна авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявшего рейс Брно-Пхукет, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев для дозаправки, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Самолет Norse Atlantic Airways экстренно приземлился в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявшего рейс Брно-Пхукет, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев для дозаправки, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Самолет Boeing 787 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:55 по местному времени. В связи с изменением маршрута и увеличением продолжительности полета командир принял решение о дозаправке.
Международный аэропорт Гейдар Алиев оперативно обеспечил все необходимые условия для дозаправки и продолжения рейса.
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